تشكيل لجنة للاطمئنان على استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى عبد الكريم لطفي مدير عام التعليم الثانوي بالمرور على مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال الامتحانات المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 21 يوليو المقبل، مع الاطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكي يؤدوا الامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة.

شملت جولة اللجنة تفقد مدارس العقاد الثانوية العسكرية ومجمع هميمي الجبلاوي وعوض السيد، بالإضافة لمقر استراحات المراقبين بمدرسة أحمد أبازيد للغات.

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بهذه المدارس قبل وأثناء الامتحانات من خلال توفير زائرة صحية لكل لجنة مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضاً التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها، بجانب تركيب لافتات وملصقات لتوعية الطلاب والعاملين وإرشادهم لوسائل وطرق الوقاية والحماية من انتقال وانتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، والتأكيد على توافر وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، فضلاً عن أهمية التوزيع الجيد لسيارات الإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أي حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.