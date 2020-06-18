لو عايز تحسن دخلك.. كيف تحصل على تمويل لشراء سيارة أجرة؟

يلجأ الكثيرون من راغبي العمل أو تحسين الدخل الخاص بهم إلى الاقتراض للحصول على تمويل لمشروع صغير يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياه، ويقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلا لكل أنواع السيارات الأجرة بهدف الإحلال والتجديد للسيارات المتهالكة وكذلك لتطوير منظومة النقل والعمل على إيجاد وسائل نقل وانتقال تلبي كل رغبات الشرائح المختلفة.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل وسائل النقل وسيارات الأجرة، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- الأهلية القانونية بألا يقل سن العميل عن 21 عاما، وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

- تفرغ العميل للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

المستندات المطلوبة لمشروعات وسائل النقل والانتقال

- رخصة قيادة مهنية درجة أولى أو ثانية أو ثالثة حسب المطلوب قانونا من المرور طبقا لنوع السيارة المطلوب تمويلها.

- في حاله تمويل الميكروباصات يجب وجود خط سير معتمد من الحي أو الترخيص بخط سير من مرور المحافظة.

- بيان بالموقف ضريبي حديث للمقترض.

- شهادة التأمينات الاجتماعية للسائق أو صاحب السيارة.

- إثبات محل إقامة للمقترض والضامنين.

- آخر إيصال كهرباء أو تليفون للمقترض والضامنين.

- شهادة عدم إفلاس حتى تاريخ الاقتراض.

- بطاقات الرقم القومي للمقترض والضامنين.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- البطاقة الضريبية للمقترض في حالة النشاط القائم.

- مستخرج حديث من السجل التجاري برأس مال لا يقل عن 21 ألف جنيهًا (في حالة مكتب رحلات).

-عرض سعر حديث للسيارة من الوكيل أو أحد الموزعين.

- صحيفة الحالة الجنائية للمقترض.