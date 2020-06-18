لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة النهائية في اللغة العربية

مع اقتراب موعد امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والمقرر له الأحد الموافق 21 يونيو الحالي، يحتاج الطلاب والطالبات إلى طريقة سهلة لمساعدتهم على الإلمام بالمادة، والتدرب على طرق حل الأسئلة، وهو ما تقدمه "الوطن" من خلال المراجعة الشاملة والنهائية لها.

أعد المراجعة النهائية للطلاب الأستاذ إيهاب علوفة، وللإطلاع عليها اضغط هنــــــــــــــــا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد، أمس، اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، موجها الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كل أنواع الدعم والمساندة؛ سعيا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأشار وزير التعليم إلى أنه جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة، التي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.