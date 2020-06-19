على أنغام "تيتانك".. رئيس "السعادة" يسخر من بيانات الحكومة التركية

أثارت البيانات والمعطيات الاقتصادية المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية موجات من الجدل والسخرية، خاصة مع تغيير النتائج باستمرار لما يتوافق مع ما يخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونشر حزب السعادة ذو الخلفية الإسلامية في تركيا، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يعرض فيه التغييرات المفاجئة والقفزات في الأرقام المعلنة من قبل الحكومة، لكنه وضع في الخلفية موسيقى فيلم "تيتانيك".

والفيديو أعاد رئيس الحزب تمل كرم الله أوغلو نشره عبر حسابه الشخصي، ويبدأ بعبارة "حفل الاقتصاد"، ويليها بعد ذلك موسيقى فيلم "تايتنك" مع تأثيرات مزعجة على اللحن بالتزامن مع ظهور أرقام ومعطيات صادرة عن الحكومة تتعلق بالاقتصاد.

ومن ثم علق كرم الله أوغلو قائلًا: "المزعج ليس الموسيقى، لكن الأرقام والمعطيات الاقتصادية هي المزعجة. الاقتصاد لن يستقيم بإخفاء الأرقام".

وشبه حزب السعادة سفينة الاقتصاد بقيادة صهر أردوغان بسفينة الركاب العملاقة تيتانيك التي غرقت بعد أن بنيت على أيدي أمهر المهندسين وأكثرهم خبرة، واستخدم في بنائها أكثر أنواع التقنيات تقدماً ورصانة حينذاك بحيث ساد اعتقاد بأنها السفينة التي لا يمكن أن تغرق، لذا شكل غرقها صدمة كبرى للجميع.

وأثار أداء صهر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق انقسامًا داخل حزب العدالة والتنمية، وصل في بعض الأحيان إلى حد التراشقات.

وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، الذي شغل مناصب وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ونائب رئس الوزراء في عهد أردوغان، هاجم هيئة الإحصاء التركية وقال إنها يجب أن تكون هيئة مستقلة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان ينتظر موعد نشر تقاريرها في الساعة العاشرة من اليوم الثالث من كل شهر، إلا أنه الآن لم يعد يتابعها.