الدولة تضع 14 خطوة لوقف التعديات على الأراضي.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة ووزارات الزراعة والإسكان وعدد من الجهات ومنها مديريات الأمن وذلك لإزالة أى مخالفات أو تعديات على الأراضى وأملاك الدولة بمختلف المحافظات.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن حجم التعديات تراجع بفضل مجهودات الدولة وتشديد حملات التصدى لأى تعديات على الفور.

وأشار إلى وجود خطة بالتنسيق مع عدة جهات لمنع أى تعديات على الأراضي ووقف أي تجاوزات بناء وهى كالتالى:

- تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضى الزراعية.

-استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع فى الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية.

- الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المبانى السكنية.

-عدم التوسع فى الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضى الزراعية.

- مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة.

- تعليمات مشددة لجميع مسؤولي وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي.

-التنسيق مع وزارة الداخلية واجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات في مهدها

-تكليف المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية فى ضوء التصوير الجوي.

- مراجعة منظومة التغيرات المكانية التى تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22/7/2017 والتنسيق مع ممثلى وزارة الزراعة لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تآكل الرقعة الزراعية .

- سرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة و المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات.

- وضع الإشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتى القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات

- عدم السماح بإقامة عقار دون جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات .

-استمرار أعمال إزالة كافة التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية بالمحافظات وقيام وحدات التدخل السريع التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات

- إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح .