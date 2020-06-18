النظام التركي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع السراج لنهب ثروات ليبيا

يواصل النظام التركي محاولاته غير الشرعية للسيطرة على ثروات ليبيا بمساندة من زعيم ميليشيات الوفاق فايز السراج، وأعلن عن توقيعه لاتفاقيات اقتصادية جديدة تضمن للرئيس التركي بسط نفوذه على مصادر الطاقة في ليبيا، وذلك في ضوء الزيارة الرسمية التي أجراها وفد وزاري واستخباراتي تركي إلى طرابلس المحتلة أمس الأربعاء.

وكان وفد تركي رفيع المستوى ضم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، ومسؤولين آخرين، قد أجرى زيارة رسمية، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للقاء أعضاء حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقالت جريدة "أكيت" التركية، إن وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، أكد أن الوفد ناقش مع السراج، البعد الاقتصادي بين الطرفين، وأنه من المتوقع أن تنفذ تركيا العديد من المشروعات أبرزها مشروعات في مجال الطاقة.

ولفتت الصحيفة أن مؤسسة البترول التركية (TPAO) قد حددت سبعة مناطق لقيام تركيا بأنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات البحث ستجرى في غضون 3 - 4 أشهر، وسيجري تحديد المواقع النهائية بعد تقييم البيانات الواردة من تلك المناطق، مؤكدة أن القيام بتلك الزيارة خلال هذه الفترة يحمل أهمية كبيرة لقطاع الطاقة التركي.

المقاولون الأتراك: صراعات ليبيا كبدتنا خسائر بـ4 مليارات دولار

وفي ضوء التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو حول الاتفاقيات الاقتصادية مع السراج، تساءلت "أكيت" عن مدى استعداد رجال الأعمال في تركيا لهذه التحركات الجديدة.

وقال رئيس اتحاد مقاولي تركيا للتشيد والبناء، مدحت يني جون، في تصريحات للصحيفة، إن الصراعات في ليبيا منذ عام 2011، قد كلفت رجال الأعمال بتركيا خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر تُقدر بـ4 مليارات دولار.