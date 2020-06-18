تشميع عيادة غير مرخصة وضبط 6143 عبوة أدوية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة علي العيادات والصيدليات الخاصة بمراكز ومدن فاقوس والحسينية، بالاشتراك مع الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتشميع عيادة غير مرخصة بفاقوس، وضبط 6143 (عبوة/ قرص/أكياس/ نقط/ كبسولات/ أقماع/ أمبولات) تمثلت في أدوية خارج الثلاجة وجدول أول مواد مخدرة، وأدوية سموم بدون فواتير، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية آخري خاصة بهيئة قناة السويس، وأدوية صدر بحقها منشورات من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية معدة للبيع بعيادة طبيب غير مرخصة، ومخالفة للإشترطات الصحية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة فاقوس والحسينية، وتحريز المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع تحرير محاضر آخري لعدد من الصيدليات الخاصة بمركز ومدينة الحسينية لعدم تواجد المدير بقسم الشرطة بالحسينية.