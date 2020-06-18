البرغوثي: تعظيم سلام لمن أمر بجبر خاطر أبنائه.. وأعادهم من ليبيا بكرامة

علق الكاتب الصحفي محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الأهرام، على خبر "وصول 23 مصريا من ليبيا بعد إنهاء أزمة احتجازهم"، الذي نشرته جريدة "الوطن" أمس، قائلا: استيقظت على مشهد المصريين المحتجزين فى ليبيا وقد عادوا سالمين ملفوفين بعلم مصر، ولأول مرة فى حياتى أشعر بارتياح عميق، وأكاد أبكى فرحا وأنا أشاهد العائدين يهتفون: " تحيا مصر"، وأسمع زغاريد أمهات العائدين وهتافهن: "تحيا مصر".

وأضاف: "عشت عمرى كله أعانى من القهر والإهانة والإحساس بالعار كلما سمعت عن مصرى يهان ويُضرب فى بلد عربى أو أجنبى، ونحن هنا عاجزين عن إغاثته أو أخذ حقه ممن أهانوه وعذبوه".

وأضاف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "واليوم استيقظت على مشهد المصريين المحتجزين فى ليبيا وقد عادوا سالمين ملفوفين بعلم مصر، ولأول مرة فى حياتى أشعر بارتياح عميق، وأكاد أبكى فرحا وأنا أشاهد العائدين يهتفون "تحيا مصر".

وتابع: "تعظيم سلام لمن أمر بجبر خاطر أبنائه وحمايتهم من الإهانة، وتعظيم سلام لكل من شارك فى استعادتهم، وكل التقدير لأهالي مطروح الكرام الذين كانوا فى استقبال إخوانهم بموائد الطعام والاستقبال المفرح الطيب".