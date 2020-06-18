"مياه الشرب" ترفع عينات مياه مدارس الثانوية للاطمئنان على الطلاب

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب استمرار عمل لجان المرور على المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة لرفع عينات مياه والتأكد من تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي الواقعة بمحيط تلك المدارس.

وذكر "نجيب" قيام فرعي الشركة بقويسنا وسرس الليان وأشمون بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمدارس بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية وبواسطة عمال شبكة الصرف الصحي.

وأشار انه وفقاً لخطة وضعها قطاع المعامل والجودة لمراقبة جودة مياه الشرب بتلك المدارس يستمر فرعي الباجور وبركة السبع في رفع عينات المياه من المدارس المذكورة لاجراء التحاليل الكيماوية والبكتريولوجية والتأكد من مطابقتها لإشتراطات الصحة.

يأتي ذلك في إطار إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا وتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي داخل المدارس حفاظاً علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.