إطلاق اسم طبيب "عزل كفر الزيات" ضحية كورونا على مدرسته بالغربية

أعلن النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون عن موافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على إطلاق اسم الدكتور رامي كريم الديب أخصائي الكلى بوحدة قرانشو الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد على مدرسة كفر سليمان بدائرة بسيون مسقط رأس الراحل.

وأكد "حبيب" ان إطلاق اسم الطبيب على المدرسة تقديرا لجهود الجيش الأبيض من أطباء وعاملين بالتمريض فى زمن كورونا، هو بكل المقاييس تضحية لاتقدر بأى شىء، موضحا أن ما يقدمه الجيش الأبيض من أطباء وتمريض هو على مقاصد البذل والعطاء للوطن.

وفى وقت سابق انتهى الطب الوقائي بالإدارة الصحية ببسيون من دفن جثمان الدكتور رامي كريم الديب أخصائي الكلى بوحدة قرانشو الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى عزل كفر الزيات بعد تدهور حالته الصحية وحقنة ببلازما المتعافين.

وأعلنت أسرة الشهيد، أن مدرسة كفر سليمان، هي مدرسة الشهيد التي تلقى فيها التعليم الأساسي، وأيضا والده كانت مديرا لها في فترة من الفترات.