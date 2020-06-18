بعد تعافيه من كورونا.. "الزناتي": محبة الناس كانت السند في الأزمة

أعلن حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، واستكمال العلاج لمدة 10 أيام في المنزل، ثم التأكد من سلبية المسحة.

وقال "الزناتي" في تصريح له: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، خرجت اليوم من المستشفى بعد أن تعديت المرحلة الصعبة، وبدأت مشوار التعافى بالبقاء فى المنزل واستكمال العلاج لمدة 10 أيام ، ثم التأكد من سلبية المسحة".

وأضاف: "محبة الله التى وضعها الله في قلوبكم لي لا وصف لها سوى أنها كانت هي الفرق بين الحياة والموت. بين الوجود والعدم. ستبقى الدنيا بخير ما دام فيها أمثالكم، دمتم لي ودامت محبتكم، حتى آخر نفس في حياتي".

وتابع: "اليوم لا يسعني سوى التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للصحافة بقيادة الأستاذ كرم جبر، الذي قدم كل ما يستطيع منذ إصابتي وإلحاقي بالمستشفى للعلاج، وكل الشكر لمؤسستي الأهرام بقيادة الأستاذ عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة لمتابعته اليومية وتذليل أية عقبات كانت تواجهني أنا وأسرتي".