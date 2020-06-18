مسئولو "الإسكان" يتفقدون تنفيذ المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بمدينة 6 أكتوبر

تفقّد مسئولون بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، والتى تشمل رفع كفاءة الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، بإجمالى طول 35كم.

كما تابعا تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية، كبارى، وأنفاق، وكبارى مشاة، وكذا الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطعه مع طريق الفيوم مروراً بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالى طول 30كم، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد خالد عباس على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، والعمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التى شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكبارى، مثنياً على جودة الأعمال، ومتوجهاً بالشكر للشركات المنفذة على استجابتها لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكبارى فى الأوقات المحددة تماشياً مع خطة التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية.