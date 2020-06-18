99% نسبة تسليم الأبحاث لسنوات النقل بـ11 برنامجا دراسيا بـ"علوم القناة"

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن تسليم الأبحاث الطلابية لفرق النقل بدأ منذ 31 مايو الماضي وحتى 7 يونيو الحالي، مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسليم الأبحاث حتى 11 يونيو عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يعيد الكنترول تسليمها لأستاذ المقرر الدراسي لتصحيحها بعد تكويدها، وإن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم تقييم الأبحاث الطلابية لطلاب فرق النقل طبقا للمعايير المعلنة مسبقا من نسبة الاقتباس وعدد المراجع المسموح بها، وكتابة البحث بالشكل المطلوب.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم بجامعة القناة، أن 660 طالبا وطالبة بفرق النقل بـ11 برنامجا دراسيا تقدموا بـ 4306 بحثا بنسبة 99%.

فيما قالت الدكتورة مها فريد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إن طلاب فرق النقل سلموا أبحاثهم بنسبة 100% في معظم البرامج الدراسية كالتالي25 طالبا وطالبة ببرنامج النبات سلموا 99 بحثا، 99 طالبا ببرنامج الميكروبيولوجي سلموا 407 بحثا، و60 طالبا وطالبة بعلم الحيوان سلموا 290 بحثا، 21 طالبا ببرنامج الرياضيات سلموا 78 بحثا.

وتابعت أن 207 طالبا وطالبة ببرنامج الكيمياء سلموا 1132 بحثا، و55 طالبا بالجيولوجيا سلموا 226 بحثا، وبالجيوفيزياء سلم 25 طالبا 153 بحثا، وببرنامج البترول والمياه سلم 28 طالبا وطالبة 200 بحثا، وفي البيوتكنولوجي سلم 23 طالبا وطالبة 86 بحثا، وسلم 27 طالبا وطالبة ببرنامج الفيزياء 75 بحثا طلابيا.

وأشارت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى إن نسبة تسليم الأبحاث ببرنامج علوم الحاسب بلغت 98.6% حيث سلم 90 طالبا وطالبة 432 بحثا، بينما تم تسليم 1128 بحثا طلابيا بمواد متطلبات الجامعة والكلية بنسبة 98%.