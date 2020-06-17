بنسبة 96%.. زراعة القناة تتسلم 7699 بحثا من طلاب سنوات النقل

قام 1186 طالبا وطالبة بفرق ومستويات النقل الثلاثة بكلية الزراعة بجامعة القناة، بتسليم أبحاثهم، والتي بلغت 7699 بحثا بأقسام الزراعة عام، والهندسة الزراعية، وإدارة المشروعات، وسلامة الغذاء.

وقال الدكتورمحمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم تقييم الأبحاث الطلابية لطلاب فرق النقل طبقا للمعايير المعلنة مسبقا، من نسبة الاقتباس وعدد المراجع المسموح بها، وكتابة البحث بالشكل المطلوب.

ومن ناحيته، أعلن الدكتور ناصر مندور، عميد كلية الزراعة، أنه تم تسليم 2345 بحثا لطلاب الفرقة الأولى زراعة عام، بنسبة 96.5%، و1416 بحثا لطلاب الفرقة الثانية عام، بنسبة 98.33%، و949 بحثا لطلاب الفرقة الثالثة عام بنسبة 99%.

وأشار الدكتورمحمد عبدالنعيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن عدد الأبحاث التي تم تسليمها لطلاب المستويات الثلاثة بالهندسة الزراعية، بلغ 745 بحثا لطلاب المستوى الأول بنسبة 90.08%، و572 بحثا لطلاب المستوى الثاني بنسبة 97.28%، و475 بحثا لطلاب المستوى الثالث بنسبة 99%.

وعن قسم إدارة المشروعات، قال الدكتور محمد عبدالنعيم، إن 22 طالب وطالبة بالمستوى الأول سلموا 127 بحث بنسبة 92.7% ، كما سلم 32 طالب وطالبة بالمستوى الثاني 142 بحث بنسبة 95.95%، و26 طالب وطالبة بالمستوى الثالث سلموا 151 بحث بنسبة 98.05%

وأكد "عبدالمنعم"، أن طلاب قسم سلامة الغذاء والبالغ عددهم 128 طالبا وطالبة بفرق النقل، قدموا أبحاثهم بالمستويات الثلاثة بنسبة 100% كالتالي، 344 بحثا بالمستوى الأول، 232 بحثا بالمستوى الثاني، 162 بحثا بالمستوى الثالث، ومضيف أن 33 طالبا وطالبة بتخلفات الفرقة الرابعة زراعة عام، قدموا 39 بحثا بنسبة 87%.