إزالة 71 مخالفة بناء عشوائي بمساحة 11 ألف و925 متر مربع بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 221 حالة تعدي ، مؤكدا علي استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 27 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادي وقفط ونقادة بمساحة 5 الاف و140 متر مربع ، وإزالة 123 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي وقنا وقفط وقوص والوقف بمساحة 6 افدنه و2 قيراط و4 أسهم ، بالإضافة إلى إزالة 71 حالة مخالفة بناء عشوائي بمراكز الوقف ودشنا وقنا ونقادة بمساحة 11 الف و925 متر مربع .

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 782 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 378 الف و851 متر مربع ، و186 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 202 فدان و3 قراريط و19 سهم ، و3087 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 143 فدان و 16 قيراط ، و 609 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 96 الف و843 متر مربع.