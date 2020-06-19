رئيس المحلة يباشر أعمال النظافة والتجميل بطريق الدائري والتشجير

أجرى المهندس محمد صلاح رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم جولة ميدانيه لتفقد أعمال دهان البلدورات والنظافة العامة ورفع التراكمات بطريق الدائري ومدخل المدينة العمالية تلببة لرغبات المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة والمهندس مجدي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس المدينة لإدارة المخلفات الصلبة والقمامة.

كما يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية حفاظا على صالح المواطنين تزامنا فى الإلتزام بتطبيق إجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من أخطار عدوي فيروس كورونا.

كما وجه رئيس المدينة روءساء الوحدات المحلية القروية بأهمية التنبيه على أصحاب المصانع والمحلات والمخازن بطريق "طنطا – المحلة " بمدخل العلو فضلا عن التنبيه على أصحاب المصانع والمحلات والمخازن بتدشين أعمال النظافة والتجميل بالمناطق المحيطة بهم.

كما تفقد رئيس المدينة اعمال زراعه وتجميل الطريق المذكور مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالزراعات ورفع الاتربه والسفو من علي جانبي الطريق حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.