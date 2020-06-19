متعافية من كورونا بـ"قها": محتة كورونا تحولت إلى منحة

قالت الحاجة نادية حسن، إحدى المتعافيات من فيروس كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي من مركز ببا بقرية الفقاعي بمحافظة بني سويف، إن محنة الإصابة بفيروس كورونا أصبحت منحة لأنها جعلتها تدرك قيمة المواطن المصري في بلده.

وتوجهت الحاجة نادية خلال فيديو بثته صفحة مستشفى عزل قها على صفحتها الرسمية بالشكر إلى الجيش الأبيض بصفة عامة والطاقم الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية والتي قضت فترة العلاج بها لقيامهم بدورهم في تقديم الخدمة الطبية لها والعمل علي راحتها وتوجهت بالشكر ايضا الي مستشفي اهل مصر بالتجمع الثالث والتي قضت بداخلها فترة.

ووجهت رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن دعت الله له بالتوفيق: "لاخوف على وطن أنت قائده".

كما توجهت بالشكر إلى أهالي قريتها بقرية الفقاعي والذين كانوا يدعمونها منذ إصابتها ويتواصلون معها هاتفيا ويدعون لها مما ساهم في رفع روحها المعنوية ومساعدتها على مقاومة الفيروس والشفاء منه.