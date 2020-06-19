طبيب عظام يتطوع للعمل بمستشفى قها للعزل

في لفتة انسانية تطوع الدكتور مصطفى محمود عبدالظاهر أخصائي العظام بمستشفى قها لعزل مصابي كورونا، بالرغم من أن التخصص غير مطلوب في العزل ألا أنه أصر على أن يشارك ويساعد زملائه ويكون يد عون لهم ومشاركات بقوة وحاضرا بمجهودهم الكبير ومتابعا لأحوال المرضى ومشجعا لزملائهم.

ووجه مستشفى قها للعزل رسالة للطبيب، قالت إن الطبيب عملة نادرة من التحدي والإصرار والتضحية والتطوع، مشيرا إلى أنه نموذج للطبيب صاحب الرسالة المخلص لعمله ولوطنه .

وودعت مستشفى قها للحجر الصحي الفريق الطبي السادس تحت قيادة دكتورة أسماء عربي ودكتور أحمد مصطفى متولي واستقبلت المستشفى فريقا جديدا وهو الفريق الطبي السابع بقيادة الدكتورة محمود حسب الله، والدكتور على طبل.

وأضاف بيان صادر عن المستشفي تقدم فيه بالشكر للفريق السادس على ما بذلوه من جهد وعرق وهو ما ساهم في رفع نسب الشفاء وجاء به "فريق بيسلم فريق ونبقى على العهد " .

كانت مستشفي قها لعزل مصابي فيروس كورونا تعافي 7 حالات من فيروس كورونا بالامس بينهم مسن عمره73 عاما وممرضة بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين الذين غادروا المستشفي منذ بدء الجائحة الي 272حالة من بدء الجائحة وحتي الان.