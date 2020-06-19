توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة نهارا ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 20 إلى 22 يونيو.

ومن المتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، وتنشط على السواح الشمالية الشرقية ووسط سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناط من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّه ترتفع درجات الحرارة يوم الأحد ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وتقل درجات الحرارة تدريجيًا يوم الاثنين ليسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا وتتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة:

طقس السبت 20 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

طقس الأحد 21 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الاثنين 22 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 27.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45، والصغرى 30.