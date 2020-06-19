مؤسسة القادة بالقليوبية تدعم رئيسها بعد إصابته بكورونا

دعم وفد من شباب مؤسسة القادة الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله مستشفى قها للعلاج الصحي للعلاج من خلال لافتات مدون بها "بندعيلك يا قائد" بالإضافة إلى لافتات لشكر الفريق الطبي بالمستشفي مدون "شكرا مستشفى قها المركزي نقدر دوركم العظيم.. شكرا للجيش الأبيض".

من جهة أخرى، ودع مستشفى قها للحجر الصحي الفريق الطبي السادس تحت قيادة الدكتورة أسماء عربي، والدكتور أحمد مصطفى متولي، واستقبلت المستشفى فريقا جديدا وهو الفريق الطبي السابع بقيادة دكتورة محمود حسب الله والدكتور على طبل.

وأضاف بيان صادر عن المستشفي تقدم فيه بالشكر للفريق السادس على ما بذلوه من جهد وعرق وهو ما ساهم في رفع نسب الشفاء.

كان مستشفى قها لعزل مصابي فيروس كورونا أعلن تعافي 7 حالات من فيروس كورونا بالأمس بينهم مسن عمره 73 عاما وممرضة بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين الذين غادروا المستشفى منذ بدء الجائحة إلى 272 حالة من بدء الجائحة وحتى الآن.