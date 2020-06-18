محافظ جنوب سيناء يجتمع بالمجموعة الاقتصادية

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة، والتي تضم الإدارات المالية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، ومدير عام المديرية المالية، ومدير عام الشئون القانونية ومديري الإدارات المالية المعنية، والتخطيط العام، لمتابعة تنفيذ المشروعات علي أرض المحافظة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020، والتي بلغت نسبة التنفيذ الفعلي لها 100 % ، ووجه المحافظ بزيادة مشروعات الطرق الداخلية بجميع المدن بخطة العام المالي 2020 / 2021 ، والتي تبلغ التكلفة التقديرية لها 150 مليون جنيه على مستوى المحافظة.

كما قرر المحافظ موعداً نهائياً للانتهاء من المشروعات بمدينة طور سيناء يوم 23 من شهر يوليو المقبل، قبل اجازة عيد الأضحى المبارك، وتضم ممشي أهل مصر، وطريق الكورنيش، وطريق حمام موسي، وتوسعات ورصف طريق النادي، وملعب الشرطة، وشارع 306.

وقال المحافظ أن أهالي طور سيناء سيقضون عيد الأضحى المبارك هذا العام في مدينة الطور الجديدة، بعد افتتاح تلك المشروعات الضخمة بها التي ستغير وجه مدينة الطور.

كما وجه المحافظ بعقد عدة ورش عمل خلال هذا الشهر في مجال العقود واستلام المشروعات والمتابعة للمشروعات لرفع كفاءة العاملين وتدريبهم في إطار الهيكلة الشاملة والتحديث ولنقل الخبرات ورفع مستوي العاملين بالمحافظة.