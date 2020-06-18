ارتفاع عدد إصابات كورونا في جنوب سيناء لـ 306

قال مصدر بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة بلغ 306 حالات، بينهم 4 حالات وفاة، بينما تماثل 129 شخصا للشفاء.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد المخالطين لمصابي كورونا بالمحافظة 5662 حالة حرصت مديرية الصحة على تتبعهم، ووضعهم تحت العزل لمدة 14 يومًا.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة الطور بلغ 108 حالات، و144 حالة في مدينة شرم الشيخ 144، و15 بمدينة رأس سدر، وحالتان بمدينة أبوزنيمة، و15 حالة بمدينة أبورديس، و 5 حالات بمدينة سانت كاترين، و 7 حالات بمدينة دهب، و 10 بمدينة نويبع.

وأوضح المصدر، أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وفي تحسن مستمر.