طبيب ينصح بممارسة الرياضة 150 دقيقة أسبوعيا لحماية الجهاز المناعي

وجه الدكتور رفعت حجازي أستاذ الصحة العامة والمدير الطبي بشركة أمريكية، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة اقتراب موعد امتحاناتهم للحصول على أغذية صحية تقوي جهازهم المناعي.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق عبر "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "دي إم سي"، إن أمراض التغذية أو السمنة لها عوامل خطيرة، لأن المصاب بها يكون معرضا للالتهابات.

وأضاف: "يجب عمل توعية للحفاظ على الوزن المناسب، والعمل على تغيير نمط الحياة الذي يعد علما كاملا، ففي أمريكا يمولون الأطباء المشرفين على الطب الوقائي لتقليل نسب الإصابة بالسكر حيث يجرى العمل على تقليل الوزن وممارسة النشاط الرياضي 150 دقيقة أسبوعيا".