خضراوات وفواكه ومكسرات.. طبيب يكشف أفضل بدائل أدوية الفيتامينات

وجه الدكتور رفعت حجازي أستاذ الصحة العامة، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة اقتراب موعد امتحاناتهم للحصول على أغذية صحية تقوي جهازهم المناعي.

وتحدث خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق عبر شاشة "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "دي إم سي"، عن بدائل أدوية الفيتامينات، حيث نصح بتناول 6 خضروات و6 فواكه، في اليوم، وبعض المكسرات مثل اللوز خصيصًا، وعين الجمل، ولب عباد الشمس غني بفيتامينات دي، والفول السوداني.

وأضاف: "يجب تناول أي طبق سلطة مكوناته داكنة اللون، مثل الجرجير والسبانخ والطماطم الحمراء والفراولة والتفاح، وعدم الإكثار من الفواكه عالية السكر، لتعوض الجسم عن كل أقراص الفيتامينات كما يجب تناول التفاح والبطيخ والبرتقال واليوسفي، ويتبقى الزنك الذي يتوفر في الأسماك والمكسرات، والبطيخ يحتوي على سكريات عالية لكن به ألياف، ولذلك فإنه لا يرفع نسبة السكر بالجسم مثلما يحدث بعد تناول السكر الطبيعي".

وأردف: "بالنسبة للسمك البلطي، على حسب هو متربي في مزارع وبياكل ذرة مش هيكون زي سمك البحيرات، لأنه يتغذى فيها على الطحالب والسمك لما يبقى مدهنن بيبقى كويس".

كما فضل تناول الخبز الأسمر "ردة"، على الخبز الأبيض، قائلًا إنه صحي أكثر للجسم، حيث يفتقد النوع الأول إلى انواع القمح المفيدة للجسم، بسبب تغذيتها للبكتيريا النافعة في الجسم.

وواصل: "بالنسبة للأطفال piky eater فإن تركيب الجهاز اللي جوه الميكروبات قليلة، وده مش كويس لجهاز المناعة لأنه يحتاج لكل العناصر الغذائية حتى ينشط".