وزيرة الصحة تعلن قرب إنتاج ريمديسيفير في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن دواء ريمديسيفر جزء من الأدوية التي مازالت قيد الأبحاث الإكلينية، وكل أدوية كورونا في البروتوكولات ليست مخصصة لعلاج كورونا فقط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الأبحاث التي تجرى على ريمديسيفير قاربت على الانتهاء، ونحن في مراحل الإنتاج، وقريبًا جدًا سيبدأ إنتاجه، وعندها سنضعه في بروتوكول العلاج حيث أنه تحت قيد الإنتاج في مصر".

أما عن دواء ديسكا ميثازون، فقالت إنه أثبت كفاءة كبيرة جدًا، مشيرةً أيضًا، إلى حدوث نقص شديد في الفيتامين وبعض المضادات الحيوية وبعض خوافض الحرارة.

وأتمت: "بلاش نسحب الأدوية والفيتامينات، خاصة إن الفيتامينات موجودة في أنواع الاكل، ومش صح طبيًا إننا نتناول أدوية الزنك والفيتامينات على صحتنا".