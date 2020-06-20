المحافظ يكشف لـ"الوطن" مبادرة دعم الصحة للمنوفية بـ100 مليون جنيه

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تفاصيل مبادرة البنك المركزي، لدعم القطاع الطبي بالمحافظة، بمبلغ 100 مليون جنيه، لشراء أجهزة ومستلزمات طبية، في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم مخاطبة اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وأكد محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم طلب العديد من الأجهزة الطبية من الهيئة، وهي أجهزة أشعة مقطعية بإجمالي مبلغ 32 مليون جنيه، وأجهزة (c.rm) بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه، وأجهزة موجات صوتية بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، وأسرة عناية بإجمالي مبلغ 9 ملايين جنيه، وأجهزة تنفس صناعي بإجمالي مبلغ 12 مليون جنيه، وأسرة عادية بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه، وأجهزة مونيتور بأجمالي مبلغ 5 ملايين جنيه.

وتابع، كما تم طلب أجهزة أشعة عادية متنقلة، بإجمالي مبلغ 4 ملايين جنيه، وأجهزة (cr) بإجمالي مبلغ 4 ملايين جنيه، وجهاز باي باب مولد أكسجين محمول بإجمالي مبلغ مليون جنيه، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، بإجمالي مبلغ 11 مليون جنيه، مؤكدا أن هذا الدعم سيتم توجيهه للمستشفيات في المحافظة، طبقا لمتطلبات كل مستشفى.

وأشار المحافظ، إلى أنه استطاع توفير دعم كبير لمحافظة المنوفية، في الموازنة الجديدة للدولة، لزيادة 120 في المائة، مؤكدا أن موازنة المحافظة في السنوات السابقة، كانت تقدر بمبلغ 180 مليون جنيه، وهو مبلغ لا يفي متطلبات محافظة كبيرة ومهمه مثل محافظة المنوفية.