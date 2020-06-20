"تعليم المنوفية": تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة للمسؤولين

أكد الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم تسليم جميع لجان الثانوية العامة، لمسؤولي اللجان، استعدادا لماراثون الامتحانات، موضحا أن جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم، بجميع الإدارات، يعملون على قدم وساق، استعدادا لانطلاق الامتحانات غدا الأحد.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تم توزيع بوابات التعقيم علي جميع لجان امتحانات الشهادة الثانوية بالمحافظة، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، لإزالة أي سلبيات تواجه الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم استلام أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة في المنوفية، وسط تواجد مكثف لقيادات العملية التعليمية، وبتواجد أمني مكثف، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الاستعدادات للامتحانات.