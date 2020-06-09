زايد: السيسي أصبح رمزا كبيرا في العالم بسبب "100 مليون صحة"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن قطاعي التعليم والصحة، من أولويات الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "اكسترا نيوز": "يوم 6 يوليو 2018، كان تاريخيا، لأنه أعلن عن حزمة من الإصلاحات الصحية، التي ستؤدي إلى تطبيق أمثل للتأمين الصحي، وهو الهدف الأسمى، كان على رأسها إخلاء مصر من فيروس سي، وكانت المبادرة الكبيرة 100 مليون صحة، التي شهدت أول قاعدة بيانات صحية للمواطن المصري بالرقم القومي".

وتابعت: "كشفنا على أكثر من 70 مليون مواطن، ومازالت مبادرة فيروس سي تعمل، حيث نعمل على طلاب الصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي والصف الدراسي الأول الجامعي، لمدة خمس سنوات".

وواصلت: "دخلنا كل بيت في مصر، ومحدش متكشفش عليه، كانت ملحمة أذهلت العالم، ونجحت في إخلاء مصر من فيروس سي في 7 أشهر، وكانت نموذجًا مضيئًا جدًا، وأصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رمزًا كبيرًا وعلامة تاريخية للصحة في العالم".

وأشارت، إلى أنه تزامن مع هذه الحملة، حملة أخرى للأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 سنة، لعلاجهم من السمنة والتقزم والأنيميا، وهي حملة سنوية، ستنفذ باستمرار.