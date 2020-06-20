العدل العراقية تؤكد خلو السجون من أي إصابات بكورونا

أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم، خلو السجون من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال وكيل الوزارة عبدالكريم فارس السعدي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، "إن وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الإصابات بفيروس كورونا سواء للكبار أو الأحداث".

وأشار السعدي، إلى أن عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وبإشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية.

وأضاف وكيل الوزارة العراقية، أن وزارته أنجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية، موضحا أن الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

من جدانبها، سجلت دائرة صحة واسط العراقية، اليوم، 146 إصابة جديدة كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد ظهور نتائج الفحص المختبري للمسحات.

وقالت صحة واسط، إنه تم تسجيل 17 حالة شفاء ووفاة مصابين من كبار السن، وفقا لما ذكرته وكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

جدير بالذكر، أن أجهزة الأمن باشرت منذ مساء أمس الجمعة، بفرض حظر تجوال مشدد وألغت جميع الاستثناءات السابقة، بعد أن شهدت المحافظة ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين.