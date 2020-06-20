البترول: الموافقة على 12 اتفاقية جديدة.. وتوفير احتياجات المواطن أولوية

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن توفير احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من المواد البترولية هو أولوية الوزارة، موضحا أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير البترول، لتوضيح وضع القطاع بصورة عامة.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، اليوم السبت، إلى أن هناك 12 اتفاقية بترولية جرت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن الدعم جرى هيكلته على مدار السنوات الماضية، حيث يجري رفع السعر، لسعر التكلفة، وكل 3 شهور يجري إعلان أسعار المواد البترولية لتكون متوازنة مع سعر التكلفة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء، أثنى على ما تحقق على مدار السنوات الست الماضية، لافتا إلى أن نجاح ترسيم الحدود بين مصر والسعودية مكننا من البحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر.