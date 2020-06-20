مساعد وزير الخارجية يشارك باجتماعي الاتحاد من أجل المتوسط و"آنا ليند"

شارك السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، في اجتماعين، عبر تقنية الفيديو كونفرنس لكبار المسؤولين للاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة "آنا ليند" الثقافية ومقرها مدينة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور السفير ياسر العطوي مساعد وزير الخارجية لشؤون فلسطين، والسفير وائل النجار نائب مساعد وزير الخارجية، ومستشار أميرة عبدالرحيم مدير شؤون الشراكة الأورومتوسطية.

تناول اجتماع كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط جهود المنظمة الدولية في مواجهة جائحة كورونا في الدول الأعضاء في ضفتي البحر المتوسط وبين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط وسبل معالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما تباحث الاجتماع كذلك، حول الاحتفالات المقرر عقدها في إطار الاتحاد من أجل المتوسط خلال شهر نوفمبر المقبل بمناسبة اليوبيل الفضي لعملية برشلونة، وكذا تقييم عمل الاتحاد وإعادة صياغة دوره في ضوء أولويات عمل تلبي تطلعات دول الاتحاد في تحقيق القدرة على مواجهة القضايا الملحة والتحديات الاقليمية المستقبلية.

كما تم تناول تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد عبدالعاطي -بصفة مصر منسق المجموعة العربية بالاتحاد- ثوابت تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي إجراءات احادية.

من ناحية أخرى، تناول اجتماع مجلس محافظي مؤسسة "آنا ليند" والتي تتخذ من الإسكندرية مقرًا لها كيفية تطوير عمل المؤسسة لتعزيز دورها كجسر ثقافي بين الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط وبين ضفتي المتوسط وأهمية دعم الحوار الثقافي والحضاري بين دول المتوسط، والإسهام في مواجهة ظواهر سلبية في المنطقة كالتطرف الفكري وكراهية الآخر.

وعرض السفير عبدالعاطي، الدور الذي تقوم به مصر ومؤسساتها الدينية في مواجهة التطرف والعنف وكراهية الاخر ومواجهة العنصرية من جانب والترويج من جانب آخر لقيم التسامح والحوار.