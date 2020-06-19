أديب ينتقد حوار وزير الخارجية الإثيوبي: "إثيوبيا وصلتنا لمرحلة صفرية"

علق الإعلامي عمرو أديب، على المقابلة المطولة التي أجراها وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قائلا: "حوار سيئ وده أقل ما يتقال عليه، رئيس الخارجية الإثيوبي، دي دولة بتقفل الباب خالص، مش سايب مساحة لأي شيء".

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مصر لم يكن لديها مشكلة مع الملء الأول، ونعلم أن 50% من الإثيوبيين ليس لديهم كهرباء، ولا يفهمون أن الأزمة لدينا متمثلة في الكهرباء، ولكن أزمتنا في المياه والأراضي الزراعية".

وتابع: "عندنا 3 4 محطات كهربية، بنيت في السنوات الأخيرة، تولد كل واحدة الكهرباء بأكثر مما يولده السد العالي".

وأردف، أن المسؤول الإثيوبي، قال فيما معناه إن مصر تحشد دول العالم ضدها، متابعًا: "إثيوبيا مجتش بالاتفاقيات ولا الحقوق التاريخية، ولا إعلان المبادئ، طب ناخد حقنا إزاي، بصراحة إثيوبيا موصلينا لحالة صفرية، برغم من أن الجانب المصري، قدم الكثير من الحلول، ولم نلوح بالحرب أو بالضرب، ومصر بيست دولة معتدية".