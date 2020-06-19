أديب عن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبية: "دي دولة بتقفل الباب خالص"

علق الإعلامي عمرو أديب، على المقابلة المطولة التي أجراها وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قائلا: "حوار سيئ وده أقل ما يتقال عليه، وزير الخارجية الإثيوبي، دي دولة بتقفل الباب خالص، مش سايب مساحة لأي شيء".

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "قال إن بلاده ماضية قدما في بناء سد النهضة الشهر المقبل، سواء اتفقنا مع مصر أو لا، وسيبدأ عملية الملء في موسم الأمطار المقبل أي في يوليو، وقال إنه يعمل على التوصل إلى الاتفاق".

وعقب أديب قائلًا: "ده حد عاوز يمضي وحده مش اتفاق، دول بيصعدوا إلى آخر مرحلة".

وأردف: "وقال بكثير من السخرية وقلة الدبلوماسية، إذا انتظرنا مباركة الآخرين على ملء السد، فإنه قد يظل خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بحدوثه، ولن نتوسل إلى مصر والسودان، لاستخدام المياه الخاصة بها، وندفع ثمن بناء السد بأنفسنا، وقال إنه يجب نقل المفاوضات إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات".

وواصل: "ورفض الحديث عما إذا كانت بلاده ستستخدم الحل العسكري للدفاع عن سد النهضة، وقال إنه كان يجب أن يكون سببًا في التعامل الإقليمي، وليس سببًا للخلافات والحروب، ويقول إن المصريين يبالغون في دعاية السد، ويلعبون مقامرة سياسية، ويبدو بعضهم كما لو كانوا يتوقون إلى انتظار حرب".

وعقب الإعلامي عمرو أديب: "9 سنوات المفاوض المصري صبر عليهم، ثم يقول الإثيوبيون إننا عاوزين عطلة، وعاوزين نحارب".