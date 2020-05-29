أحمد جمال سعيد: المشاركة فى 3 أعمال تجربة جيدة

ما بين الدراما الوطنية، والأعمال الرومانسية، ومسلسلات تستعيد الزمن الجميل، شارك الفنان أحمد جمال سعيد، فى موسم رمضان 2020، فى 3 أعمال فنية نالت إشادات موسعة من النقاد والجمهور، وهى التجربة التى اعتبرها «سعيد» ثرية وحظاً وافراً للظهور فى 3 أعمال ناجحة ولها رسائل هادفة.

وعن ظهوره فى مسلسل «الاختيار»، قال «سعيد»، الذى جسد دور الشهيد البطل وائل كمال، لـ«الوطن» إن مشاركته فى هذا العمل، الذى يلقى الضوء على تضحيات خيرة رجال الوطن شرف عظيم، متابعاً: قبل «الاختيار» لم أكن أعلم شيئاً عن الشهيد البطل، وتواصلت مع مجموعة من أصدقائه، ومنحونى معلومات وفيرة عنه، ورغم أن دورى فى المسلسل ليس كبيراً، لكنها مشاهد جسدت مدى صلابة هذا البطل، ومدى ارتباطه بقائده وصديقه الشهيد أحمد منسى، لدرجة دفنهما بجوار بعضهما البعض بناء على وصية «كمال».

وأضاف «سعيد»، حاولت بقدر الإمكان إيفاء هذا الشهيد البطل حقه، وتجسيد شخصيته أثّر فى شخصيتى بشكل إيجابى، وتمنيت أن يشعر الجميع بالفخر والاعتزاز مثلى.

وعن مشاركته فى أحداث مسلسلب «ونحب تانى ليه»، قال «سعيد»، إنه تم ترشيحه للعمل من خلال المخرج مصطفى فكرى، الذى سبق وتم التعاون بينهما من خلال مسلسل «نصيبى وقسمتك»، و«حشمت فى البيت الأبيض»، وأضاف أن العمل معه «مريح» جداً، خصوصاً أنه مخرج متميز، ويهتم جيداً بالممثل الذى يعمل معه، ويقف جيداً على التفاصيل، وكل ما يخص الدور الذى يقوم به كل فنان.

شريف منير "وش السعد علىّ".. وكريم فهمى "نفسيته سالكة".. وياسر جلال أخويا الكبير

واستطرد: «عندما قرأت الدور تحمست جداً لعدم تقديمى مثل هذه الشخصية من قبل، وتحدثت مع المؤلف عمرو محمود ياسين، عن الفكرة وأبعاد الشخصية، وكل تفاصيلها». وعن تجسيده فى «ونحب تانى ليه» شخصية الفنان وليد الذى يعاكس الفتيات، قال «سعيد»، إنه لم يتخوف من ربط البعض بين المسلسل والواقع، «أنا فى الحقيقة مش كده، ولو حسبتها بالطريقة دى مش هنشتغل أدوار كتير»، متابعاً: «الحمد لله أنا متجوز وربنا أكرمنى بابنى يحيى عنده 5 سنين».

وعن العمل مع الفنان كريم فهمى، وصفه «سعيد» بأنه «من أكبر الإضافات فى المسلسل، وهو شخص متعاون، ويحب زملاءه، ونفسيته نضيفة ومتصالح مع نفسه». وعن تعاونه مع الفنان شريف منير، قال إنه «قيمة وقامة كبيرة، واشتغلت معه عدداً من المسلسلات، منها نيران صديقة، وبره الدنيا، الصفعة، بصراحة هو وش السعد علىّ من زمان».

أما مشاركته فى مسلسل «الفتوة»، فقال عنها «سعيد»، إن العمل مع الفنان ياسر جلال ممتع، وهو بمثابة «أخويا الكبير».

وفيما يخص عالم الفتوات والنبوت، والعودة بالزمن 100 عام للوراء، قال «سعيد» إن العمل فى زمن لم يعشه أمر جاذب، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسات عمل مكثفة، للوقوف على المطلوب من الشخصيات.

وأوضح «سعيد» أن المسلسل لا يشبه أعمالاً سابقة بدليل نجاحه وتصدره التريند، وقوة الشخصيات التى تم تقديمها، واحتفاء الجمهور به.