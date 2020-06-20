تعرف على درجات تنسيق القبول بالثانوي العام والفني في المنوفية

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي 2020/2021، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوي العام والرياضي (250) درجة والثانوي العام الخاص (252) درجة.

وقال الدكتور أحمد سويد وكيل وزراة التربية والتعليم بالمنوفية، إن التنسيق شمل مدرسة العربي للتطبيقات التكنولوجية ومدرسة مياة الشرب والصرف الصحي بمجموع (250) درجة، و(230) درجة للتعليم الصناعي المتقدم خمس سنوات و(225) درجة للتعليم الصناعي ثلاث سنوات بنين وبنات، و(220) درجة للتعليم الزراعي ثلاث سنوات و(225) تعليم زراعي ثلاث سنوات بالسادات وبركة السبع، و(220) درجة للتعليم التجاري المتقدم خمس سنوات.

كما شمل التنسيق (180) درجة للتعليم التجاري العام ثلاث سنوات و(145) درجة للتعليم التجاري الخاص ثلاث سنوات (الخطاطبة بالسادات)، و(140) درجة تعليم تجارى خدمات "بمصروفات" و(230) درجة للحرية الفندقية للخدمات السياحية بشبين الكوم و(230) درجة الفندقية ثلاث سنوات بقويسنا و(230) درجة للتعليم الصناعي المزدوج و(220) درجة للتعليم الزراعي المزدوج و(210) درجة للتعليم التجاري المزدوج.

وكان أبو ليمون اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2020 بنسبة نجاح 99,74 %، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 66 ألفا و980 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 66 ألفا و806 طلاب.