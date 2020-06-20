ضبط مصنع كمامات غير مرخص بمنوف

أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، استمرار شن الحملات اليومية للتأكد من ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين.

وأشار إلى تحرير 137 محضرًا تموينيًا بنطاق المحافظة اليوم السبت، والتي تنوعت ما بين 51 محضرًا لمخالفات المخابز بسبب نقص وزن الرغيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة، و86 محضرًا لمخالفات الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وقال إنه تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع كمامات بناحية بندر منوف، لإدارته بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وصناعة كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية، مشيرًا إلى ضبط 9 ماكينان خياطة و6 آلاف كمامة مصنعة منتج نهائي، و2000 كمامة تحت التصنيع.

كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب محل أعلاف بناحية ساقية المنقدي بأشمون، لحيازته وعرضه للبيع علف مجهول المصدر، وكذلك محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية كفر الغريب لحيازته وعرضه للبيع شاى مجهول المصدر.