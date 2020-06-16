محافظ القليوبية يتابع أعمال التطوير والتجميل بمدينة قليوب وحي شرق شبرا

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال التطوير التي تتم بمنطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر حيث تابع المحافظ أعمال رفع الرصف والإنارة.

وأوضح المحافظ، أن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، و سينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية، علما بأن منطقه الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتي بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يبلغ طوله 4200م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع.

ومن جانبه كلف المحافظ، المهندسين بالموقع بتكثيف الأعمال وزيادة عدد المعدات والعمل بنظام النوبتجيات حتى يتم الانتهاء من تطوير الطريق في أقرب وقت وفي المواعيد المحددة.ثم توجه لمدينة قليوب حيث تابع اعمال التجميل والتطوير التى تتم بمدخل مدينة قليوب.

وقد اثنى الهجان على الجهد المبذول لإعادة الرونق الجمالي للميادين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي عليها، مشدداً على ضرورة استغلال فترة الحظر في سرعة إنهاء الأعمال. يأتي هذا في إطار الخطة الزمنية لتطوير وتجميل الميادين والحدائق بنطاق المحافظة.

وقد رافقه خلال الجولة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة و مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.