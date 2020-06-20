السيطرة على ليبيا.. كواليس زيارة وفد تركي لطرابلس

تسعى تركيا بمباركة حكومة الوفاق لتعزيز تواجدها داخل مفاصل ليبيا في محاولة للسيطرة عليها من الداخل، حيث أكد مسؤول تركي كبير أن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا، وذلك بعد أن زار كبار مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان طرابلس هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية مع مسؤولين بحكومة الوفاق.

وقال المسؤول لـ"رويترز" طالب عدم نشر اسمه إنهم ناقشوا أيضا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.

وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون "في كل مشروع يمكن تصوره" للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

ومضى قائلا "حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية.. الشركات التركية في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة".

وقال مسؤول في قطاع الإنشاءات في يناير الماضي إن حجم الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار في مشاريع لم تبدأ بعد.

وأضاف المسؤول أن شركة الكهرباء التركية "كارادينيز باور" يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا وسط القتال.

وقال مصدر تركي آخر إن أنقرة وحكومة الوفاق ناقشتا أيضا إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو يوم الخميس لقناة (سي.إن.إن) إن قسما من المحادثات يتركز على عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع. وأضاف أن تركيا قد توسع أيضا نطاق تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.