بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنموذج محاكاة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة غدًا، وذلك بعد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة الماضية، وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من لجان الامتحانات، وإجراء نموذج محاكاة على إحدى اللجان ليتم تطبيقه بجميع اللجان.

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان ستشهد إجراءات تنظيمية ووقائية منذ وصول الطالب إلى محيط اللجنة، بما في ذلك قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول مقار لجان الامتحانات، وتنظيم دخولهم بالتعاون مع عدد من الشباب التابعين لمديرية الشباب والرياضة وموسسة "مشكاة نور".

وأشار المحافظ إلى تواجد طبيب وزائرة صحية وممرضة في كل لجنة، مع توقيع الكشف الحراري وتعقيم الطلاب والمراقبين أثناء دخولهم، وأيضًا التأكد من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة بعلامات أرضية داخل اللجان وخارجها.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بحضور أبنائهم للجان الامتحانات بمفردهم دون مرافقتهم، منعًا للتزاحم أمام اللجان، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم.

وطالب محافظ بوسعيد، طلاب الثانوية العامة، حضور الطلاب قبل الساعة 8.30 صباحًا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 5434 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالبا في اللجنة الواحدة.

من جانبها، أصدرت مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم، بيانًا، أكدت فيه توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية بكافة مقار لجان الثانوية العامة والأزهرية.