الإسكندية تجري تجربة محاكاة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تجربة محاكاة لكافة الإجراءات التي ستتم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة، وذلك لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم على الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن الإجراءات ستبدأ قبل دخوله الطلاب المدرسة، من خلال علامات وإرشادات الوقوف بمسافات التباعد اللازمة، وقياس درجة حرارتهم، وتسليم أجهزة المحمول الخاصة بهم، ثم المرور ببوابات التعقيم التي تحتوي على مواد مطهرة ومعقمة أقرتها وزارة الصحة والسكان ، ثم استلامهم لمستلزمات الحماية من الكمامات وغطاء الأحذية والجل المعقم والقفازات.

وأشار المحافظ إلى تجهيز أماكن لانتظار الطلاب قبل دخول اللجان، والتأكيد على تعقيم اللجان يوميًا، وجاهزية دورات المياه، كما تم تحليل مياه الشرب وأخذ عينات لتحليلها ومراجعتها بشركة مياه الشرب.

وأوضح أن شركة "نهضة مصر" للنظافة ستقوم برفع كافة المخلفات والأتربة يوميًا من أمام المدارس، مؤكدًا أنه سيقوم بالمرور على المدارس يوميًا للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه في حال تعرض أي طالب للإصابة، سيقوم بأداء الامتحانات في الدور الثاني ويحصل على جميع الدرجات الفعلية.