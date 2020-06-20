ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص وسلع منتهية الصلاحية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية مواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي لمديرية التموين عن جهود الحملات لضبط الأسواق، والذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين اليوم.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن مواد أغذية بدون ترخيص، و100 كرتونة حلويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و200 كرتونة شيبسي غير مدون عليها أي بيانات، و100 كرتونة بسكويت منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.