محمد حمدان دقلو يكشف تفاصيل زيارته إلى إثيوبيا

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، بنتائج زيارته إلى إثيوبيا، واصفا إياها بأنها كانت ناجحة وفرصة للوقوف على "التجارب العظيمة" لإثيويبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب عودته، اليوم، إلى الخرطوم بعد زيارة رسمية لأديس أبابا استغرقت 3 أيام بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

ووصف دقلو الزيارة بالناجحة لافتا إلى أنه بحث خلالها قضايا الحدود وسد النهضة ومسيرة السلام بالسودان ودولة الجنوب، فضلا عن الأوضاع بمنطقة إبيي.

وأضاف: "الزيارة كانت فرصة طيبة للوقوف على التجارب العظيمة لاثيوبيا في مجالات البنى التحتية، وخاصة الطرق والسكة الحديد، فضلا عن المدن الصناعية والزراعية والتقنية"، مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي مشروع خط سكة حديد يربط بين جيبوتي وبورتسودان والخرطوم لتكملة الربط مع إثيوبيا.

وحث دقلو رجال الأعمال من الشباب السوداني للاستفادة من تجربة إثيوبيا في مجالات التجارة والاقتصاد.

يذكر أن زيارة دقلو تزامنت مع تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارجاشيو، أمس الجمعة، بأن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وشدد على أن بلاده ستبدأ بملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق قبل ذلك.