قائد المنطقة الغربية العسكرية: مدركون لما يحيط بنا وجاهزون لكل المهام

قال اللواء أركان حرب شريف أحمد معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، إنَّ رجال المنطقة يؤكّدون لله وللوطن أنَّهم ثابتون على القسم الذي أقسموه بأن يكونوا في أعلى درجات الكفاءة والحاهزية القتالية، ويؤكّدون أنَّ لديهم العزيمة والإصرار في هذه الفترة المهمة والحاسمة من التاريخ على تنفيذ كل المهام التدريبية والعملياتية بكفاءة عالية، متسلحين بأعلى درجات الاستعداد القتالي ومقدرين ومراقبين التهديدات الحالية والمنتظرة.

وأضاف قائد المنطقة الغربية العسكرية: "في إطار تفهمنا لمتطلبات الأمن القومي المصري والعربي، ودور قواتنا المسلحة في تحقيقه، وكما عاهدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كنا وسنظل دوما طليعة هذه الأمة في تحقيق أمنها القومي في ظل الثقة العالية التي يضعها الشعب المصري في قواته المسلحة".

وتابع: "امتدادًا لتنفيذ المنطقة العسكرية الغربية الأنشطة التدريبية، فقد اشتركت المنطقة في المناورة الاستراتيجية قادر 2020، وتعاظمت نتائج إجراءات التأمين لحدودنا الشمالية والغربية، وإدراكًا منا لأعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام، وإنهم على يقظة تامة لكل ما يحاط بهم من تهديدات وجاهزون تمامًا لتنفيذ كل المهام".