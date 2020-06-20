يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، نظيره بلد الوليد، "Atletico Madrid vs Valladolid"، اليوم السبت الموافق 20 يونيو، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وتستعرض "الوطن"، موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد، والقنوات الناقلة لها، في التقرير التالي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد

تقام المباراة اليوم السبت 20 يونيو وفقًا للتوقيت المحلي لكل بلد كالتالي:

الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد، بشكل حصري على قناة بي إن سبورت إتش دي "3" المشفرة، ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف .

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز الرابع، برصيد 49 نقطة، فيما يحتل بلد الوليد، المركز الـ15، برصيد 33 نقطة، بجدول ترتيب الدوري الإسباني.