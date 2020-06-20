مصطفى محرم: أحمد زكي لم يكن أسطورة وحياته ليست ثرية مثل محمد فوزي

كشف الكاتب الكبير مصطفى محرم، الأسباب التي دفعته للتعاقد على كتابة حياة الفنان محمد فوزي، في مسلسل تليفيزيوني، موضحًا أنّ الأخير حياته ثرية وبها العديد من المحطات التي يجب التوقف عنها.

وقال "محرم" لـ"الوطن" إن محمد فوزي يستحق تحويل حياته لمسلسل تليفزيوني، لذلك وافق على العرض ويعكف على كتابته حاليًا، لافتًا إلى أنه يرفض كتابة حياة أحمد زكي، في عمل تليفزيوني، ضمن أعمال السير الذاتية، كونها حياة ليست متميزة وليست ثرية مثل محمد فوزي.

وأشار إلى أن أحمد زكي، لم يكن حالة أسطورية، مثل زكي رستم ومحمود مرسي، ولم يكن النجم السينمائي الأول بين أبناء جيله، قائلًا: "لما كان بيبقى عندنا فيلم، بنعرضه الأول على عادل إمام، ولو اعتذر بنعرضه على محمود عبدالعزيز، ولو اعتذر نعرضه على أحمد زكي".

وكان الكاتب والسياريست بشير الديك، أكد أنه تعاقد على كتابة مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان، الذي سيُعرض في شهر رمضان لعام 2021، وسيتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال بشير الديك، لـ"الوطن"، إنه تعاون مع الفنان أحمد زكي كثيرًا، ويُدرك جيدًا محطاته المختلفة سواء على المستوى الفني أو الإنساني، لافتًا إلى أن المسلسل لن يكون عبارة عن يوميات، بل سيرصد التحولات المختلفة ونجاحه وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن المسلسل ستدور أحداثه في مرحلة تاريخية جيدة، بها شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، مؤكدًا على أن المسلسل سيتناول مختلف مراحل أحمد زكي في إطار فني.