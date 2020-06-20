"التعليم" لطلاب بيلا: الامتحانات في لجان كفر الشيخ  

أعلنت بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء طلاب مدينة بيلا امتحانات الثانوية العامة غدا في لجان مدينة كفر الشيخ، بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضافت كشك في بيان صادر عن مديرية تعليم كفر الشيخ، أن "وزارة التربية والتعليم تقدمت باستشكال دعوى رقم 43639 لسنة 74 شق عاجل، بوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى المقامة بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار عقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 لطلاب مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وطالبت الطلاب بآداء الامتحان في موعده غدًا الأحد الموافق 21 يونيو 2020، طبقًا للجان المدرجة ببطاقات أرقام الجلوس الواردة من لجنة النظام والمراقبة المختصة".

وكانت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة المستشار صالح عبد العاطي كشك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين زكريا الشافعي وحسام الدين اللويزي، قضت الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن نقل جميع امتحانات طلاب وطالبات بيلا في مرحلة الثانوية العامة إلى مدينة كفر الشيخ، وعقدها في مدينة بيلا وتنظيمها بمعرفة الإدارة التعليمية، وذلك في الدعوى رقم 11810 لسنة 20 قضائية.