صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمواقف السيارات 

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تطوير الموقف القديم، موجهًا بسرعة الانتهاء من المرافق والتطوير، لتخفيف الازدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلًا عن استكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.

كما تفقد "نور الدين"، موقف القاهرة الجديد، موجهًا برفع كافة الإشغالات بالموقف، وتكثيف حملات النظافه، وتفريغ صناديق القمامة أولًا بأول، ورفع كفاءة دورات المياه، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الاقليم، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.