حظك اليوم الأحد 21-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى مولود برج الأسد إلى تبسيط الأمور المعقدة بالنسبة للآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الكسوف في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

زحل يتراجع في مواجهتك وعليك ألا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف من حولك بأكثر من طاقتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.