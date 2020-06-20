مصرع شاب صعقا بالكهرباء بأسيوط

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء عبثه بكابل كهرباء أرضي بقريه المشايعة بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة بمعرفة الأهالي لمستشفى الغنايم المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول عمر ماهر محمد عبد الله، 17 سنة، ومقيم بالغنايم قبلي، جثة هامدة إثر إصابته بصعق كهربائي.

وبسؤال الأهالي، أقروا أن سبب الحادث هو عبثه بكبل كهرباء أرضي.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.