خبير ليبي: الرئيس السيسي أفضل من شخَّص وأعطى الدواء للأزمة الليبية

علق رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بسيدي براني بمرسى مطروح.

وقال الرميح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "نقولها بكل تجرد وصدق وأمانة وبدون مجاملة وصرحت عبر قنوات محلية وإقليمية ودولية أن أفضل من شخَّص وأعطى الدواء للأزمة اللبية هو الرئيس عبدالفتاح السيسي والدبلومسية المصرية".

وأثنى الرميح على الموقف المصري الذي وصفه بأنه موقف رصين وثابت على المبادئ التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2011.

وأكد الرميح أنه منذ سقوط الدولة ومصر تحاول جاهدة لاسترجاع الدولة الوطنية مثنيًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي: "منذ أن كان في المجلس العسكري وهو على أمانة الأمة ويعمل جاهدا على هذه الأمانة".

وأشار الرميح إلى أن العمق بين ليبيا ومصر استراتيجي وديموغرافي وأمن قومي، مشددًا على أنهم لن يقبلوا المساس بالأمن القومي المشترك.

وأشاد الرميح بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدم وجود نية لدى المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية وأن العناصر الإرهابية تأتي لليبيا بعلم الدول الكبرى ويدخل إليهم السلاح بعلم الدول الكبرى وأن هناك تخاذلا ومؤامرة دولية لجعل ليبيا وكرا للإرهاب.

وأكد الرميح أن ليبيا تمر بمرحلة تاريخية مفصلية "نكون أو لا نكون، في هذا المجتمع الذي لا يعرف إلا القوي" معتبرًا أن إعلان القاهرة هو خارطة الطريق الأولى وما ذكره الرئيس اليوم يعتبر خارطة الطريق الثانية وأن الأمر سينتهى إما بسلام شامل ينهى القتال أو بقتال شديد ينهي الأزمة.